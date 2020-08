Ultime Notizie Roma del 27-08-2020 ore 07:10 (Di giovedì 27 agosto 2020) Romadailynews radiogiornale una Buongiorno della redazione appuntamento con informazioni e Gabriella lo studio il vertice tra governo e regioni di ieri sulle linee guida per la ripartenza della scuola ha lasciato sul tavolo i nodi della gestione di eventuali contagi da covid 19 dei trasporti scolastici oggi si terrà la conferenza stato regioni dove i governatori potranno formalizzare delle proposte intanto la ministra Azzolina annunciato l’arrivo di 70 mila unità in organico tra docenti e personale ATA Il commissario Arcuri comunica la consegna di gel e mascherine alle scuole venerdì l’arrivo dei Banchi monoposto per il governatore fontana dal governo soltanto dubbi e incertezze toti no all’obbligo della mascherina in classe confermata la di partenza delle università in presenza non aumento dei contagi di covid 19 intanto ... Leggi su romadailynews

LegaSalvini : ??'L'ORRORE IN SPIAGGIA A OSTIA, LA DENUNCIA DI UN GENITORE: TRE DONNE ROM HANNO TENTATO DI PORTARE VIA DUE BAMBINE' - GDF : #GDF #Biella: scoperta società esterovestita con sede #fittizia in #Liechtenstein, ma di fatto residente in #Italia… - romatv : La prima giornata di @_Pedro17_ con la @OfficialASRoma ?????? E le sue prime parole da romanista ?? Tutte le ultime… - FHnoud : RT @OgniMattinaTV8: ESCLUSIVO. IMMAGINI INEDITE SUL GIALLO DI CREMA Le ultime notizie sul caso #Beccalli: le immagini delle telecamere e g… - FHnoud : RT @OgniMattinaTV8: ESCLUSIVO. IMMAGINI INEDITE SUL GIALLO DI CREMA Le ultime notizie sul caso #Beccalli: le immagini delle telecamere e g… -