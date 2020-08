Ubisoft annuncia la seconda serie di statuette Chibi Heroes (Di giovedì 27 agosto 2020) Ubisoft annuncia che la prima serie delle statuette Ubisoft Heroes è ora disponibile su Ubisoft Store e nei canali di distribuzione tradizionali. Inoltre, Ubisoft ha deciso di espandere questo nuovo set di statuette Chibi ispirate ai più famosi eroi dei mondi di Ubisoft, annunciando un’imminente seconda serie. La prima serie di Ubisoft Heroes è ora disponibile al prezzo di 15 € per statuetta, mentre è possibile prenotare le statuette della seconda serie allo stesso prezzo, che saranno disponibili dal 27 ottobre. ... Leggi su gamerbrain

