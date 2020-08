Turismo e pandemia: le opportunità del digitale (Di giovedì 27 agosto 2020) Spesso oscurata dalle più grandi realtà commerciali del nord-est, Torino è una città pittoresca e rilevante dal punto di vista storico. Culla dell’industria automobilistica italiana, patria della Nutella e del vermut, casa del primo cinema del paese, nonché prima capitale italiana, negli ultimi anni Torino è stata in grado di attrarre sempre di più le attenzioni dei turisti internazionali. Tuttavia, con la pandemia, si sono presentate nuove sfide, e con queste nuove soluzioni e nuove opportunità. Turismo virtuale Nonostante la posizione suggestiva e una ricca eredità architettonica, Torino è stata spesso sovrastata da Milano ed etichettata come città non turistica. Ma chi la visita apprezza gli ottimi prezzi offerti dagli alberghi, generalmente più ... Leggi su nuovasocieta

etravelproject : Io sono del settore e concordo. Odio quando si sente dire che si potrebbe vivere solo di turismo. Ci vuole sempre d… - Anzolini : RT @Anzolini: #Migrazioni: in #Tunisia le entrate turistiche sono diminuite del 60%, dai 3,3 miliardi di TND dello scorso anno a 1,3 miliar… - eurokleis : Il @_MiBACT ha stanziato 25 milioni di euro a sostegno di #agenziediviaggio e #touroperator particolarmente colpiti… - netnewsmaker : ??L' #editoriale di @_zadig su @qualitytravelit in merito al #resort di Santo Stefano nella #Maddalena in… - Anzolini : #Migrazioni: in #Tunisia le entrate turistiche sono diminuite del 60%, dai 3,3 miliardi di TND dello scorso anno a… -

Ultime Notizie dalla rete : Turismo pandemia Turismo e pandemia: le opportunità del digitale Nuova Società La Repubblica Dominicana definisce il piano per la ripresa

Il presidente Luis Abinader Corona ha annunciato una serie di iniziative per affrontare le sfide durante la pandemia e garantire che il Paese sia una destinazione sicura Il presidente della Repubblica ...

Unwto, visita ufficiale in Egitto

Una delegazione dell’Unwto ha concluso una visita ufficiale in Egitto per garantire un sostegno al lavoro del governo allo scopo di riavviare il turismo e indirizzare i suoi benefici verso il sostegno ...

Il presidente Luis Abinader Corona ha annunciato una serie di iniziative per affrontare le sfide durante la pandemia e garantire che il Paese sia una destinazione sicura Il presidente della Repubblica ...Una delegazione dell’Unwto ha concluso una visita ufficiale in Egitto per garantire un sostegno al lavoro del governo allo scopo di riavviare il turismo e indirizzare i suoi benefici verso il sostegno ...