Sulla scuola si cerca un'intesa. Le Regioni dicono sì al protocollo Iss (Di giovedì 27 agosto 2020) Sugli scuolabus viaggiare con il mezzo pieno al massimo per 15 minuti. Così il coordinatore del Cts Miozzo, che ribadisce: 'no la mascherina al banco, ma distanziati'. La Lega annuncia una mozione di ... Leggi su tg.la7

Agenzia_Ansa : Troppi positivi tra i prof, ombre sulla riapertura delle #scuole. Vertice governo-Regioni #coronavirus #scuola #ANSA - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone e @galietti82. Caos totale sulla scuo… - CarloCalenda : Non c’è un singolo argomento sul quale @Azione_it non abbia fatto proposte precise e concrete. Dalla CIGD ai finanz… - infoitinterno : Stefano Bonaccini contro il governo: 'Si rischia il caos sulla scuola'. Le 'tendine': Conte verso il disastro - emmemea : RT @sole24ore: Sul #Sole24Ore di #oggi, #giovedì #27agosto, le #perdite a ciclo continuo di #Alitalia, la stretta di #Tim e #Cdp sulla #ret… -

Ultime Notizie dalla rete : Sulla scuola Coronavirus, sulla scuola fallito l’incontro governo–Regioni. Bonaccini avverte: “Così rischiamo il caos” La Stampa Fca Melfi, nessun nuovo contagio: non ci sarà lo stop alle attività

Sulla vicenda, interviene il segretario generale della Cgil ... specie nei luoghi sensibili come fabbriche, uffici pubblici, scuole». Secondo Summa il rischio di un ritorno della pandemia «è alle ...

Sulla scuola si cerca un'intesa. Le Regioni dicono sì al protocollo Iss

Sugli scuolabus viaggiare con il mezzo pieno al massimo per 15 minuti. Così il coordinatore del Cts Miozzo, che ribadisce: 'no la mascherina al banco, ma distanziati'. La Lega annuncia una mozione di ...

Sulla vicenda, interviene il segretario generale della Cgil ... specie nei luoghi sensibili come fabbriche, uffici pubblici, scuole». Secondo Summa il rischio di un ritorno della pandemia «è alle ...Sugli scuolabus viaggiare con il mezzo pieno al massimo per 15 minuti. Così il coordinatore del Cts Miozzo, che ribadisce: 'no la mascherina al banco, ma distanziati'. La Lega annuncia una mozione di ...