Sport in lutto | è morto l’ex arbitro internazionale Andrea Lastrucci

lutto nel mondo del calcio nelle ultime ore. "È scomparso, questa sera, Andrea Lastrucci, ex arbitro internazionale di Calcio a 5 e dirigente arbitrale italiano, della Sezione di Prato. arbitro effettivo dal 1989, ha diretto la sua prima gara di calcio a 5 nel 1991. Il suo esordio in Serie A fu il 19 dicembre 1991 nella gara Camel Vigna Stelluti-Settimo Torinese. Nel 1994 ha diretto la finale dell'European Champions Tournament a Madrid, nel 1997 la finale di Coppa Intercontinentale a Mosca, e nel 1998 la finale del 1° Mondiale per Club a Genk. Ha diretto la finale dell'UEFA Futsal Championship per due volte: nel 1999 nell'UEFA Futsal Championship 1999 a Granada, nel 2001 nell'UEFA Futsal Championship 2001 a Mosca.

