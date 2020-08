«Spero vengano rintracciati, magari con la carta di credito» (Di giovedì 27 agosto 2020) Il viceministro Sileri ha annunciato l'apertura di un'inchiesta su quanto accaduto nel locale di Flavio Briatore Leggi su media.tio.ch

netshort2000 : @TramontiE Spero che vengano sostotuiti/e da professori più responsabili - MicheleSenator : @LegaSalvini Per la verità, spero che vengano processati (e arrestati) anche per l'acquisto di banchi mono posto pe… - stilIkv : spero i remix siano belli ma nn ho capito a che ora vengano rilasciati qua in italia ok - michele_pittoni : @catlatorre @BignamiBignami Coglioni doppi e ladri. Ci saranno le registrazioni! Spero vengano beccati. Questo clim… - napolista : Sileri: “La procura aprirà un’inchiesta sul Billionaire” “Rimango atterrito dal fatto che siano stati dati numeri e… -

Ultime Notizie dalla rete : Spero vengano Positano. Daniele Esposito "Felicissimo del pienone per il turismo, spero vengano premiati anche i lavoratori" Positanonews Billionaire, l'annuncio di Sileri: 'La procura aprirà un'inchiesta'

Cronaca - Non so come verranno rintracciati questi soggetti, spero vengano trovati in altro modo, magari con la carta di credito. La Procura aprira' un'inchiesta su questo'. Lo ha detto il viceministr ...

Focolaio Billionaire, Sileri: “Numeri e generalità falsi? La Procura aprirà un’inchiesta”

Il viceministro della Salute: “Atterrito dal fatto che siano stati dati numeri e generalità falsi. Spero vengano trovati in altro modo, magari con la carta di credito”. Chiude anche un altro locale: è ...

Cronaca - Non so come verranno rintracciati questi soggetti, spero vengano trovati in altro modo, magari con la carta di credito. La Procura aprira' un'inchiesta su questo'. Lo ha detto il viceministr ...Il viceministro della Salute: “Atterrito dal fatto che siano stati dati numeri e generalità falsi. Spero vengano trovati in altro modo, magari con la carta di credito”. Chiude anche un altro locale: è ...