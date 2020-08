Sileri: “La procura aprirà un’inchiesta sul Billionaire” (Di giovedì 27 agosto 2020) Il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Cusano Campus. Ha parlato di quanto sta accadendo in Sardegna, dove il Billionaire è diventato un focolaio Covid. I quotidiani hanno riportato la notizia che molti clienti del locale di Briatore hanno prenotato con generalità false e dunque è adesso impossibile rintracciarli per il tracciamento. “Rimango atterrito dal fatto che al Billionaire siano stati dati numeri e generalità falsi. Non so come verranno rintracciati questi soggetti, spero vengano rintracciati in altro modo, magari con la carta di credito. La procura aprirà un’inchiesta su questo”. Sileri ha aggiunto: “Io non avrei scritto un orario per il virus perché se c’è un assembramento c’è a ... Leggi su ilnapolista

