Putin: “Riserva di forze di sicurezza su richiesta di Lukashenko” (Di giovedì 27 agosto 2020) Il presidente russo Vladimir Putin, pronto ad intervenire militarmente in Bielorussia per placare le sollevazioni popolari contro il longevo governo di Lukashenko – accusato di brogli elettorali – ha rilasciato diverse interviste che confermano una de-escalation a Minsk. Ma allo stesso tempo sottolineano la capacità, e la volontà, di Mosca nell’intervenire in supporto di un “vecchio … Putin: “Riserva di forze di sicurezza su richiesta di Lukashenko” InsideOver. Leggi su it.insideover

repubblica : Bielorussia, Putin: 'Formata una riserva di forze di sicurezza su richiesta di Lukashenko' - SkyTG24 : Bielorussia, accordo tra Putin e Lukashenko per 'riserva di forze di sicurezza' - bizcommunityit : Bielorussia, Putin: 'Formata una riserva di forze dell'ordine, ma per ora non c'è bisogno di usarla' - AntigoneCris : RT @LuigiDeBiase: 62/n Putin sulla #Bielorussia nell'intervista a Rossiya24: 'Lukashenko mi ha chiesto di formare una riserva da ufficiali… - globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Putin “Riserva "Quelle maledette bombe": la Seconda Guerra Mondiale nel ricordo dei superstiti ciociariaoggi.it