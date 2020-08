Playoff NBA – La comunicazione ufficiale: si proverà a recuperare le partite venerdì o sabato (Di giovedì 27 agosto 2020) Dopo la protesta dei giocatori NBA contro razzismo e violenza della polizia in seguito al caso Jacob Blake, i cestisti della lega americana hanno deciso di tornare in campo. Attraverso una comunicazione ufficiale, l’NBA ha spiegato che le gare boicottate saranno recuperate nei prossimi giorni: “le partite di Playoff in programma oggi non verranno giocate come previsto. Speriamo di riprendere a giocare venerdì o sabato. Nel pomeriggio (tarda serata italiana, ndr) è in programma una video conferenza per decidere i prossimi passi: vi prenderanno parte un gruppo di giocatori Nba, i rappresentanti delle 13 squadre ancora a Orlando, dirigenti Nbpa e Nba e Michael Jordan, come presidente del comitato sui rapporti di lavoro“.L'articolo Playoff NBA – ... Leggi su sportfair

Davide : Guardando a come l’NBA sta boicottando i playoff per reagire al caso Jacob Blake, viene da sperare che anche in Ita… - rtl1025 : ?? La protesta per il ferimento di James #Blake da parte della polizia in #Wisconsin ha raggiunto l'#NBA. I… - SkySportNBA : A pochi minuti dall'inizio di gara-5 tra Milwaukee e Orlando, i Bucks non sono ancora scesi in campo pensando seria… - _EMANUELE_D : RT @Open_gol: «Alcuni valori sono più grandi del basket» - GPiziarte : RT @Open_gol: «Alcuni valori sono più grandi del basket» -