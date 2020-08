Per i pediatri in autunno serviranno almeno 30 milioni di tamponi (Di giovedì 27 agosto 2020) AGI - Rafforzare la medicina territoriale, aumentando il personale, preparando almeno 30 milioni di tamponi per l'autunno e predisponendo corridoi alternativi per il triage iniziale. Sono le tre azioni strategiche suggerite dalla Società italiana di pediatria Preventiva e Sociale (SIPPS) per evitare una recrudescenza della pandemia nei mesi autunnali. "Il lockdown - dice Giuseppe Di Mauro, presidente della SIPPS -, che è comunque servito a impedire che il virus si diffondesse nelle regioni del Centro-Sud, non sarebbe una strategia applicabile in una eventuale seconda fase epidemica. C'è la necessità di predisporre efficaci misure di controllo dei contagi individuando tempestivamente i portatori del virus, sintomatici e asintomatici, ... Leggi su agi

