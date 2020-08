Papa Francesco esce dal Vaticano e va a pregare alla Cappella di Santa Monica nella Basilica di Sant'Agostino (Di giovedì 27 agosto 2020) 'Questo pomeriggio, 27 agosto, giorno di Santa Monica, Papa Francesco si è recato in visita alla Basilica di Sant'Agostino in Campo Marzio, e si è fermato a pregare nella Cappella di Santa Monica , ... Leggi su leggo

