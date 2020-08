Nuoro, positivi al Coronavirus un medico e un operatore sanitario dell’ospedale San Francesco (Di giovedì 27 agosto 2020) Dopo gli otto casi positivi di Covid-19 accertati ieri a Nuoro, in Sardegna, oggi se ne registrano altri tre. Due di questi risultano dipendenti dell’ospedale San Francesco, un medico e un operatore sanitario attualmente in isolamento domiciliare. Il primo positivo è stato individuato ieri, giornata in cui il sindaco di Nuoro Andrea Soddu aveva aggiornato il comunicato ufficiale che parlava di 8 contagiati, descrivendo comunque una «situazione sotto controllo». I tamponi effettuati dalla dirigenza della Assl di Nuoro a tutti gli operatori sanitari e ai pazienti venuti a contatti con i due positivi, sono risultati negativi. Secondo i primi riscontri i contagi sarebbero di importazione. Oltre al ... Leggi su open.online

