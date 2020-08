Nkoulou, sorpresa ai campetti di Torino: gioca e dà consigli ai più piccoli (Di giovedì 27 agosto 2020) Spesso criticato dal suo stesso ambiente, questa volta Nicolas Nkoulou fa parlare di sé in modo molto apprezzabile. Il calciatore del Torino, infatti, si è reso protagonista ancora per quanto riguarda il calcio, ma non quello giocato, o per lo meno non a quello a cui ci ha abituati.Nkoulou: al campetto con i bambinicaption id="attachment 766987" align="alignnone" width="476" Nkoulou (getty images)/captionCome riporta La Stampa, Nkoulou si è concesso un pomeriggio con i fan più piccoli, ballando, giocando con loro a calcio e regalando qualche sorriso ai tifosi granata e non. Il difensore del Torino si è cimentato in tenuta non proprio sportiva, in un campetto del circolo "I Ronchi Verdi" in ... Leggi su itasportpress

