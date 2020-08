Nancy Coppola dimagrita con bendaggio gastrico: “Problemi dopo l’Isola dei Famosi” (Di giovedì 27 agosto 2020) Nuova silhouette per Nancy Coppola. La cantante neomelodica, nota ai più per la partecipazione all’Isola dei Famosi nel 2017, è dimagrita oltre venti chili. Tutto merito del bendaggio gastrico, un anello inserito nella bocca dello stomaco, che l’aiuta ad avere un nuovo senso di sazietà e di conseguenza a mangiare molto meno. Come spiegato al … L'articolo Nancy Coppola dimagrita con bendaggio gastrico: “Problemi dopo l’Isola dei Famosi” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

Nuova silhouette per Nancy Coppola. La cantante neomelodica, nota ai più per la partecipazione all’Isola dei Famosi nel 2017, è dimagrita oltre venti chili. Tutto merito del bendaggio gastrico, un ane ...

Nancy Coppola è nata il 21 luglio 1986, sotto il segno zodiacale del Cancro, a Napoli. Il suo vero nome è Nunzia. Il padre è Angelo Coppola, impresario, paroliere e autore di una canzone di Nancy. Il ...

