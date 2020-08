L’Equipe: Paul Pogba positivo al coronavirus (Di giovedì 27 agosto 2020) Paul Pogba è risultato positivo ai controlli per il coronavirus svolti ieri. Per questo motivo non è stato convocato dal commissario tecnico della Francia, Didier Deschamps, per gli impegni di Nations League contro Svezia e Croazia. L’Equipe, oltre alla positività di Pogba, ha riferito che al suo posto sarà convocato il 17enne Eduardo Camavinga del Rennes. L'articolo L’Equipe: Paul Pogba positivo al coronavirus ilNapolista. Leggi su ilnapolista

