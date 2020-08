Lazio, Leiva: "Champions? Niente paura". Strakosha: "Felice dell'arrivo di Reina" (Di giovedì 27 agosto 2020) AURONZO DI CADORE - " Champions? Bisogna sfruttare al massimo questa possibilità, imparare senza avere paura. Certo l'esperienza conta, ma noi abbiamo affrontato diverse squadre forti dimostrando di ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : Lazio, Lucas Leiva: 'In Champions per imparare, senza paura': Il centrocampista biancoceleste ha rilasciato un’inte… - El_Mundo98 : RT @SkySport: Lazio, Lucas Leiva: 'In Champions per imparare, senza paura' - SkySport : Lazio, Lucas Leiva: 'In Champions per imparare, senza paura' - sportli26181512 : #Lazio, Leiva: 'Champions? Niente paura'. Strakosha: 'Felice dell'arrivo di Reina': Le parole del centrocampista su… - levirivaillecap : RT @krudotwit: Stat del 2020: Reina è il 12esimo giocatore della Lazio col cognome di 5 lettere di cui prima e quarta sono consonanti, seco… -