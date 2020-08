“La mia malattia…”. Emma Marrone, l’annuncio arriva come un fulmine a ciel sereno. La reazione dei fan (Di giovedì 27 agosto 2020) Emma Marrone si è raccontata a ruota libera al magazine Grazia, facendo anche il punto sulla malattia che è tornata ad aggredirla nel 2019. Al settimanale ha confessato di aver provato un gran spavento pochi giorni fa, quando è arrivata una chiamata dal medico. “Ci risiamo“, ha pensato, convinta che doveva ricominciare tutto da capo (cure, terapie etc). E invece, dopo il timore iniziale, la lieta notizia: “In base agli ultimi esami sono definitivamente fuori dalla malattia“. Immediatamente è scattata la telefonata alla mamma, per condividere la gioia e la consapevolezza di aver vinto nuovamente una battaglia ostica, contro un nemico invisibile e sfuggente. Ora Emma può tornare a sorridere in modo più tranquillo e disteso. Non solo: può ... Leggi su caffeinamagazine

