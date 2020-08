Juve, Dybala si è unito al gruppo e lavora per tornare in campo (Di giovedì 27 agosto 2020) TORINO - Solo una seduta di allenamento, nel tardo pomeriggio, per la Juventus al JTC della Continassa . I bianconeri, dopo il riscaldamento, si sono dedicati a una sessione tattica, chiusa poi da una ... Leggi su corrieredellosport

forumJuventus : [TS] La Juve è pronta a riabbracciare la Joya: Dybala oggi tornerà alla Continassa, dove inizialmente si allenerà… - forumJuventus : GdS: 'Pirlo a muso duro. Il successore di Sarri non usa giri di parole, sceglie una strategia di comunicazione semp… - forumJuventus : TJ: 'Arthur, che amore per la Juve! Ha postato una foto in cui parla della Juventus come nuovo sogno. Dybala vuole… - Bennid22 : RT @n_bianconere: Paulo Dybala oggi dopo l'allenamento pomeridiano #juve #juventus #forzajuve #finoallafine #dybala - n_bianconere : Paulo Dybala oggi dopo l'allenamento pomeridiano #juve #juventus #forzajuve #finoallafine #dybala -