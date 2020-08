Joe Ruby, morto il co-creatore di Scooby-Doo, aveva 87 anni (Di giovedì 27 agosto 2020) Il co-creatore di Scooby-Doo, Joe Ruby, è morto all'età di 87 anni il 26 agosto 2020 dopo aver contribuito al successo delle serie di Hanna-Barbera. Joe Ruby è morto il 26 agosto 2020 all'età di 87 anni, nella sua carriera aveva contribuito al successo di serie animate come Scooby-Doo, Dynomutt e Jabberjaw. Lo sceneggiatore e produttore ha perso la vita per cause naturali a Westlake Village, in California. Il nipote di Joe Ruby, Benjamin, ha dichiarato: "Non ha mai smesso di scrivere e creare, anche mentre stava invecchiando". La serie Scooby-Doo, dove sei tu? ha debuttato sulla CBS nel 1969 dopo aver affrontato molte modifiche. Ruby ... Leggi su movieplayer

