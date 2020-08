Ilary Blasi, lo scatto con la piccola Isabel è ‘una meraviglia’. E spunta anche il commento di Francesco Totti (Di giovedì 27 agosto 2020) Francesco Totti e Ilary Blasi si sono tranquillizzati dopo aver trascorso alcuni giorni in modo nervoso, a causa della foto del lato B di Chanel pubblicata su un settimanale di gossip. Ora la conduttrice televisiva ha deciso di godersi ancora le vacanze ed ha pubblicato una bellissima immagine in compagnia di un’altra sua figlia: Isabel. L’istantanea a mare ha ottenuto un larghissimo consenso. Le due sono affiatatissime e si può notare l’immenso amore della donna nei confronti della bimba. Spesso e volentieri la coppia vip inserisce post riguardanti la vita personale e gli scatti sono aumentati soprattutto in questa stagione estiva. Tra i tanti commenti riservati alla foto è spuntato anche quello dell’ex campione della Roma, ma non ... Leggi su caffeinamagazine

SirDistruggere : Instagram ufficiale di Ilary Blasi, per quelli 'il servizio fotografico era concordato con i genitori'. - Miettamarini : @carchia_pio @MontiniSusanna Eppure parlo italiano, tu per caso vai nel profilo di Belen Rodriguez a scrivere: Quan… - costanzaallegra : RT @catlatorre: Sono contenta che Totti e Ilary Blasi si siano ribellati alla copertina di 'Gente' mettendo al centro dell'attenzione non s… - rubinatara1 : RT @lusurpateur_: Mi spezzano i commenti di Totti sotto le foto di Ilary Blasi. - comuniicare : RT @masecrepassi: Poi bisogna distinguere ulteriormente perché Ilary Blasi all'epoca aveva sicuramente il consenso dei genitori per fare un… -