Frequentava i centri assistenziali, ma era ricercato per omicidio (Di giovedì 27 agosto 2020) Il 26enne libico, sulla cui testa pendeva un mandato di cattura europeo, è stato arrestato il 4 agosto a Ginevra. Leggi su media.tio.ch

sh1shimaru : @fiera871123456 Secondo me ce l'hanno con Salvini perché li ha 'abbandonati' visto che da giovane frequentava i cen… - joey_cricket : @VanniRestelli @marzietta72 Forse perché è restato quello che in gioventù frequentava da comunista i centri sociali… - IncazzatoCronic : @CiccioIlBrillo @gigiski2011 @RiccardoSpatola @GuidoDefilippi @LucaBizzarri Meglio che non ti informi e non fai val… -

Ultime Notizie dalla rete : Frequentava centri Frequentava i centri assistenziali, ma era ricercato per omicidio Ticinonline Frequentava i centri assistenziali, ma era ricercato per omicidio

GINEVRA - Era giunto a Ginevra sotto mentite spoglie. Nella città di Calvino aveva cambiato identità. E con il suo nuovo nome aveva frequentato diversi centri assistenziali. Il tutto per circa un mese ...

Pizza, ginnastica e arrosticini I centri sociali di rialzano

A settembre la piena ripresa delle attività pur tra qualche rinuncia Si gioca a carte, ma senza tornei. Ci saranno invece il volley e le bandiere Il periodo di inattività per i Centri di promozione so ...

GINEVRA - Era giunto a Ginevra sotto mentite spoglie. Nella città di Calvino aveva cambiato identità. E con il suo nuovo nome aveva frequentato diversi centri assistenziali. Il tutto per circa un mese ...A settembre la piena ripresa delle attività pur tra qualche rinuncia Si gioca a carte, ma senza tornei. Ci saranno invece il volley e le bandiere Il periodo di inattività per i Centri di promozione so ...