Emma Marrone ha vinto: “Sono guarita definitivamente” (Di giovedì 27 agosto 2020) Emma Marrone ha vinto il tumore che lo scorso anno si era ripresentato. La buona notizia a pochi giorni dall’uscita del nuovo album Emma Marrone ha vinto il tumore, ce l’ha fatta ancora. Il male si era ripresentato a settembre dello scorso anno ma la cantante salentina può annunciare che è stata più forte, di nuovo. Sono anni infatti che Emma Marrone condivide la vita con il male. Da prima di diventare famosa, prima di Amici di Maria De Filippi, quando si guadagnava da vivere facendo la commessa a Lecce. Intervistata da Grazia – che le ha dedicato anche la copertina – la cantante si è confidata, dicendo che l’ultima paura l’ha provato nei primi giorni di agosto quando il ... Leggi su bloglive

Radio105 : Che splendida notizia, siamo super felici per @MarroneEmma ?? #emmamarrone #musica - RDS_official : Emma Marrone: è in arrivo 'Latina', il suo nuovo (attesissimo) singolo! - fanpage : Una splendida notizia! - NuvolaNeraa : RT @Radio105: Che splendida notizia, siamo super felici per @MarroneEmma ?? #emmamarrone #musica - MeryDambrosio : RT @Radio105: Che splendida notizia, siamo super felici per @MarroneEmma ?? #emmamarrone #musica -