Economia circolare, più di 200 mln alle Pmi: bando Mise per progetti di ricerca e sviluppo (Di giovedì 27 agosto 2020) Il ministero dello sviluppo economico ha pubblicato il decreto che definisce i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazioni, in favore di progetti di ricerca e sviluppo, per la riconversione produttiva nell’ambito dell’Economia circolare. In particolare, vengono supportati i progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale delle imprese, anche in partenariato tra loro o con organismi di ricerca, di importo non inferiore a 500mila euro e non superiore a 2 milioni di euro. Per la misura, prevista dal Decreto Crescita, sono disponibili 155 milioni di euro per la concessione dei finanziamenti agevolati del FRI, e 62 milioni di euro per la concessione dei contributi alla ... Leggi su ildenaro

Economia circolare, più di 200 mln alle Pmi: bando Mise per progetti di ricerca e sviluppo

