È nata la figlia di Katy Perry e Orlando Bloom. La piccola è stata chiamata Daisy Dove. L'annuncio è arrivato tramite Instagram con l'immagine di una manina della neonata. "Stiamo volando, pieni di amore e meraviglia, per l'arrivo sano e sicuro di nostra figlia", hanno scritto l'attore e la cantante. "Sappiamo di essere fortunati e che non tutti possono vivere un'esperienza di parto tranquilla come la nostra". "Le comunità di tutto il mondo registrano ancora una carenza di operatori sanitari e ogni 11 secondi una donna incinta o un neonato muoiono, principalmente per cause che potrebbero essere prevenute. Con il COVID-19 molte più vite di ...

