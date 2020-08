DiRT 5: Playgrounds - prova (Di gioved√¨ 27 agosto 2020) DiRT 5 è il prossimo racing game rallistico arcade di Codemasters, in arrivo a ottobre su PC e console current e next-gen. Il nuovo capitolo della serie numerata, votata all'accessibilità e al divertimento, è denso di novità e sarà anche il primo a sfoggiare le novità tecniche permesse dal salto di generazione. Nell'anteprima che abbiamo pubblicato recentemente, vi abbiamo parlato di cosa ci sarà di nuovo sul piatto ma oggi vi parleremo in maniera più specifica di una modalità inedita che finora non è stata annunciata, e che abbiamo provato in anteprima per voi. Parliamo di Playgrounds.Playgrounds si aggiunge alle varie modalità di gioco note e annunciate, offrendo la massima libertà di azione e creatività tramite un potente ... Leggi su eurogamer

MondoXbox : Il nuovo trailer di DIRT 5 è dedicato alla modalità Playgrounds - Eurogamer_it : Abbiamo testato un'inedita modalità dell'imminente #DiRT 5 di #Codemasters. Ecco le nostre impressioni. -

Ultime Notizie dalla rete : DiRT Playgrounds Il nuovo trailer di DIRT 5 è dedicato alla modalità Playgrounds MondoXbox DiRT 5: Playgrounds - prova

DiRT 5 è il prossimo racing game rallistico arcade di Codemasters ... e che abbiamo provato in anteprima per voi. Parliamo di Playgrounds. Playgrounds si aggiunge alle varie modalità di gioco note e ...

Dirt 5: la modalità Playground si mostra in un trailer dalla Gamescom 2020 0

La modalità Playground di Dirt 5 si mostra in un nuovo trailer proveniente direttamente dall'opening Night Live della Gamescom 2020. La modalità Playground di Dirt 5 si mostra in un nuovo trailer prov ...

DiRT 5 è il prossimo racing game rallistico arcade di Codemasters ... e che abbiamo provato in anteprima per voi. Parliamo di Playgrounds. Playgrounds si aggiunge alle varie modalità di gioco note e ...La modalità Playground di Dirt 5 si mostra in un nuovo trailer proveniente direttamente dall'opening Night Live della Gamescom 2020. La modalità Playground di Dirt 5 si mostra in un nuovo trailer prov ...