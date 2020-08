Covid in Italia, cresce ancora curva contagi, +1411, e altri 5 decessi: tutte le regioni con positivi (Di giovedì 27 agosto 2020) Aumentano ancora i contagi per il Covid in Italia: sono 1.411, contro i 1.367 di ieri, quelli registrati nelle ultime 24 ore, nuovo dato più alto dagli inizi di maggio. Sono 5 i morti, invece in calo ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

marattin : Il commissario Ue al commercio (delega cruciale perché esclusiva Ue) si è dimesso perché ha partecipato ad una cena… - matteosalvinimi : Un poliziotto palermitano, a Lampedusa per l’emergenza sbarchi, è positivo al Covid. Ecco la conseguenza della pess… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, nuovo boom di contagi per il #Covid in Italia: sono 1.367 (contro gli 878 di ieri) quelli registrati… - LiberoFreedom : RT @CesareSacchetti: La Reuters riporta che i test della società cinese BGI Genomics hanno dato moltissimi falsi positivi in Svezia. Questi… - GuilleTano5 : #Covid, lo spettro in Italia nel giorno in cui la Roma si è radunata a Trigoria è stata ufficializzata la positivit… -