Coronavirus, diminuisce ancora l’età del contagio: 29 anni. Rezza (Iss): «Aumento dei casi per la quarta settimana consecutiva» (Di giovedì 27 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (27 agosto)L’età mediana della popolazione che contrae l’infezione da Coronavirus in Italia continua ad abbassarsi e arriva a 29 anni: è uno dei dati principali che emergono dall’ultimo monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore della Sanità per il periodo dal 17 al 23 agosto e diffuso pochi minuti fa da Iss e ministero della Salute. La circolazione del virus Sars-Cov-2 continua ad avvenire quindi con maggiore frequenza nelle fasce di età più giovani, associata, come fa sapere il report, «ad attività ricreative sia sul territorio nazionale che all’estero». A fronte di una minore gravità clinica dei casi diagnosticati tra i giovani «che, nella maggior parte dei ... Leggi su open.online

