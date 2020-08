Come Salvini fa cantare al suo popolo “Maledetta primavera” creando assembramenti senza mascherina (Di giovedì 27 agosto 2020) In questo video registrato ieri a Salerno possiamo ammirare il segretario della Lega Matteo Salvini che fa cantare al popolo un classico della canzone campana – “Maledetta Primavera” di Loretta Goggi – mostrando una perfetta intonazione vocale e un clamoroso rispetto delle cautele per fermare l’epidemia di Coronavirus. Il 10 marzo scorso, Come ha raccontato il Corriere della Sera, a Mount Vernon, nello stato di Washington, un gruppo di cantanti si è incontrato per esercitarsi nel coro della chiesa, Come facevano tutti i martedì sera. Il coro era composto da 122 persone, ma quella sera se ne presentarono la metà, compreso un corista che da giorni non si sentiva bene, aveva brividi e sintomi simil influenzali. Quella persona è poi risultata ... Leggi su nextquotidiano

