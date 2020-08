Cobra Kai, le prime due stagioni su Netflix e la terza nel 2021 (Di giovedì 27 agosto 2020) Nel 1984 le sale cinematografiche furono spazzate dal ciclone 'Karate Kid' , un film destinato a diventare iconico e a propiziare un'intera saga. Trentaquattro anni più tardi, nel 2018, debuttò su ... Leggi su quotidiano

Nel 1984 le sale cinematografiche furono spazzate dal ciclone 'Karate Kid', un film destinato a diventare iconico e a propiziare un'intera saga. Trentaquattro anni più tardi, nel 2018, debuttò su YouT ...

Ralph Macchio: Karate Kid torna in Cobra Kai

La serie sequel presto su Netflix"Negli ultimi 36 anni, ci sarà stato forse un giorno in cui non ho sentito parlare di Karate Kid", esordisce così Ralph Macchio nell'intervista rilasciata in questi gi ...

