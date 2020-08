Caso Blake: rinviata la giornata di Flashing Meadows (Di giovedì 27 agosto 2020) La decisione dell’ Nba di fermarsi in segno di protesta contro le violenze confronti degli afroamericani ha inevitabilmente scatenato una sorta di effetto domino su gli altri sport. Dopo baseball e calcio anche il tennis ha preso posizione. La direzione del Western and Southern Open ha deciso di posticipare tutte le partite in programma giovedì alla giornata di venerdì, con il conseguente slittamento delle finali nelle giornata di sabato sulla superficie di Flashing Meadows.Tennis: Il calendario Atp 2020 Portavoce della protesta è stata la tennista giapponese, Naomi Osaka, che ha deciso di non scendere in campo per disputare la semifinale contro Elise Mertens: “Come molti di voi sapranno, dovevo giocare la mia semifinale oggi. Tuttavia prima che essere un’ atleta sono una ... Leggi su sport.periodicodaily

