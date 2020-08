Calciomercato Napoli: il Genoa si allontana da Fernando Llorente, rimane il Benevento (Di giovedì 27 agosto 2020) Daniele Faggiano, direttore sportivo del Genoa, ha parlato di mercato e nello specifico anche di Fernando Llorente ai microfoni di Sky Sport. “Per quanto riguarda Perin, posso dire che ha mercato e non sarà semplice, ma la sua voglia di tornare al Genoa potrebbe essere determinante e darci una mano. Ci sono situazioni che non si possono concretizzare dall’oggi al domani: ad esempio, Llorente non si discute, ma dobbiamo ragionare anche sugli investimenti sui giovani. Dobbiamo fare una squadra giusta che non ci faccia soffrire”. Con il Genoa che, a questo punto, sembrerebbe defilarsi sull’attaccante spagnolo del Napoli, resterebbe in corsa il Benevento di Pippo Inzaghi, che da tempo cerca l’ex campione ... Leggi su calciomercato.napoli

DiMarzio : #Napoli, c'è anche #Raiola a Castel di Sangro: la situazione - mirkocalemme : Ieri contatto #Roma - entourage #Milik: bozza d'intesa. Al polacco andrebbe la 9 liberata da #Dzeko, per il quale l… - DiMarzio : #Napoli, ma anche #Arsenal e #ManchesterUnited su #Gabriel. E lui ora ha fretta di sapere dove sarà il suo futuro - sscalcionapoli1 : Da Milano - Koulibaly, il City pone l'ultimatum al Napoli: prossima settimana decisiva, le ultime #calciomercato - sscalcionapoli1 : Auriemma: 'Nessuno darà 40mln al Napoli per Milik, si cerca squadra per uno scambio' #calciomercato -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli Calciomercato Napoli, spunta un’idea clamorosa per l’attacco Mondo Udinese Napoli, Giuntoli offre 20 milioni per Nunez: la controproposta dell'Almeria. Sinergia col Verona?

Il Napoli sta monitorando con grande attenzione il calciomercato. Sono tanti i profili accostati al sodalizio campano. Tra questi c'è anche Nunez. Darwin Nunez, come riporta calciomercato.it, sta ...

Juve, l'idea quarta punta porta a Kean: possibile scambio con Ramsey

C'è da individuare il suo erede che possa andare a completare il tridente da sogno con Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala, in tal senso possono essere davvero molto calde queste ore a proposito del ...

