Calciomercato Napoli – ADL-Raiola, si è parlato anche di un terzino! (Di giovedì 27 agosto 2020) Nell’incontro tra ADL e Raiola non si è parlato solo di Bernardeschi Il potentissimo procuratore, Mino Raiola, ha fatto visita a Castel di Sangro alla … L'articolo Calciomercato Napoli – ADL-Raiola, si è parlato anche di un terzino! proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

DiMarzio : #Napoli, c'è anche #Raiola a Castel di Sangro: la situazione - DiMarzio : #Napoli, ma anche #Arsenal e #ManchesterUnited su #Gabriel. E lui ora ha fretta di sapere dove sarà il suo futuro - DiMarzio : #Napoli, non solo Reguilon. Sondaggio per Tagliafico dell'Ajax - _SiGonfiaLaRete : #Boga, il #Napoli insiste: il #Sassuolo può scegliere tra due contropartite - ForzAzzurri1926 : Calciomercato Napoli – ADL-Raiola, si è parlato anche di un terzino! -

La base è l'operazione Manolas-Diawara della passata stagione. Quest'anno la base invece è Milik-Ünder, ma in questo caso è il Napoli che rivendica un conguaglio, che la Roma non può riconoscere, perc ...