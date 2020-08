Calciomercato Inter: partito l'assalto a Vidal (Di giovedì 27 agosto 2020) Non c'è due senza tre. Si parla di tentativi, non di esiti non a buon fine. Perché la sensazione è che, dopo essersi cercati un anno fa e a gennaio, adesso Conte e Vidal possano davvero ricongiungersi ... Leggi su gazzetta

DiMarzio : #Inter-#Parma, incontro di #calciomercato in programma - DiMarzio : #Vidal è in uscita dal #Barcellona: l'#Inter ci (ri)prova - DiMarzio : #Inter | Altra riunione con #Conte in sede: le ultime - ApCalciomercato : Calciomercato Inter, Marotta cala il pokerissimo: 78 milioni di euro! - PianetaMilan : #Calciomercato @Inter - @LANACION: #Messi ha scelto dove giocare | #News - #calcio @SerieA #SerieA #SerieATIM #FCIM… -