Art. 33 Costituzione (Di giovedì 27 agosto 2020) La libertà dell'arte e della scienza Articolo 33 e scuole Gli esami di StatoArticolo 33 Costituzione e università La libertà dell'arte e della scienzaTorna su Il principio di libertà dell'arte e della scienza, posto dall'articolo 33 della Costituzione, implica che le stesse possono essere espresse da ogni individuo senza alcun condizionamento e senza limiti imposti dallo Stato, ma in base alle proprie scelte e alla propria sensibilità. Si tratta di un corollario della libertà di pensiero sancita dall'articolo 21 della Costituzione. Articolo 33 e scuoleTorna su Non solo l'arte e la scienza sono libere, ma libero è anche il loro insegnamento. Proprio in materia di insegnamento, l'articolo 33 sancisce che le norme generali sull'istruzione sono dettate dalla Repubblica, che è ... Leggi su studiocataldi

