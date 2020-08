Agli assoluti di Caorle assegnati i pass per il main draw (Di giovedì 27 agosto 2020) Caorle, VENEZIA,- La prima giornata di gare a Caorle ha assegnato i suoi verdetti, completando il quadro del main draw con le otto coppie vincitrici delle qualifiche giocate oggi sui sei campi della ... Leggi su corrieredellosport

ItaliaTeam_it : INARRESTABILE!!! ?????? Dopo i due titoli italiani conquistati in vasca al Sette Colli, con tanto di record contine… - poliziadistato : Le #Fiammeoro danno spettacolo agli Assoluti di nuoto in acque libere di Piombino e Grosseto, conquistando 12 delle… - AziendaOspAL : #parlanodinoi Un in bocca al lupo agli atleti dei Campionati Italiani Assoluti FIT di Tennis in carrozzina, al via… - massimogrossi2 : @Larsenalea @Adriana08507256 Non mi sogno minimamente di difendere questo governo che non ho votato ne tanto meno l… - PiacenzaPress : Andrea Dallavalle e Lorenzo Cesena (Atletica Piacenza) agli Italiani assoluti di Padova -