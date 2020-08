Viviana Parisi, analisi nell’auto della 43enne: potrebbe non essere omicidio (Di mercoledì 26 agosto 2020) Sembra tornare ad essere un’ipotesi fortemente sostenuta quella che riguarda la morte del piccolo Gioele collegata all’incidente stradale avuto in macchina con la madre Viviana. Una pista che sembra imporsi su quella più battuta sinora che vedeva Gioele morto, ucciso dalla madre prima di togliersi a sua volta la vita. Oggi l’autopsia sul corpo di Gioele È stata eseguita oggi l’autopsia sul corpo del piccolo Gioele, il bimbo di 4 anni il cui cadavere è stato ritrovato il 19 agosto scorso dopo quasi 20 giorni di ricerche per tutta la zona boschiva di Caronia, circostante al luogo dell’incidente. Numerose le personalità che si stanno occupando di analizzare il corpo del piccolo i cui resti potrebbero servire a ricucire per filo e per segno cosa è accaduto quel 3 ... Leggi su thesocialpost

