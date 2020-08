Va a Istanbul a fare un trapianto di capelli ma subito dopo accade l’ineluttabile (Di mercoledì 26 agosto 2020) Parte da Bari e va a Istanbul per sottoporsi a un trapianto di capelli. Volo, Turkish Airlines. È il 9 novembre 2019 ma come riporta la Gazzetta del Mezzogiorno, la storia viene fuori adesso per un motivo preciso. Dunque, l’uomo arriva, si fa l’intervento di auto-trapianto che va a buon fine e l’11 novembre è pronto a ripartire, con bulbi nuovi di pacca. Prende quindi il volo di ritorno. Ma chiamiamola sfortuna, karma, fato o magari col suo nome, cappelliera, ecco che accade l’ineluttabile. Perché proprio da una cappelliera chiusa male un bagaglio cade sulla testa dell’uomo, colpisce i bulbi nuovi di zecca e addio. Le ferite si riaprono, il sangue, e soprattutto il tormento: gli era stata raccomandata attenzione per tutelare il buon esito del ... Leggi su ilfattoquotidiano

