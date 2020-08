Università, Manfredi: “A settembre si riparte. Obbligo della mascherina in aula” (Di mercoledì 26 agosto 2020) ROMA – “Noi abbiamo previsto la mascherina obbligatoria in aula, nonostante il distanziamento, che è un modo per migliorare le condizoni di sicurezza”. Lo ha detto ai microfoni di Radio 24 il ministro dell’Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi. SI RIPARTE A SETTEMBRE CON DIDATTICA MISTA Leggi su dire

Straccia2 : RT @Radio24_news: Min. Manfredi (@manfredi_min): Università si riparte in presenza e con mascherina - alcinx : RT @Radio24_news: Min. Manfredi (@manfredi_min): Università si riparte in presenza e con mascherina - Radio24_news : Min. Manfredi (@manfredi_min): Università si riparte in presenza e con mascherina - nonmiscrivere8 : RT @ultimenotizie: 'Abbiamo previsto l'uso obbligatorio della #mascherina in aula perché vogliamo che le università restino aperte'. Così i… - enricoreggiani2 : Manfredi riapre le Università: «?Adotteremo il modello Giffoni» -

Ultime Notizie dalla rete : Università Manfredi Manfredi (Università Federico II): «La parola d’ordine? Contaminazione dei saperi» Corriere della Sera