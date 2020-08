Turismo, Mazzoni: “Sure Ue evita il tracollo, da Salvini solo bugie sulla Campania” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Con il passo avanti sul SURE, il fondo che si unirà ai progetti finanziati dal Recovery Fund e ai fondi ordinari europei, l’Unione europea aggiunge un altro importante strumento per evitare il tracollo dei nostri sistemi industriali e per sostenere l’occupazione in settori strategici per la Campania, come il Turismo, supportando strumenti che vanno dalla cassa integrazione alle politiche attive del lavoro. I leader nazionali dovrebbero occuparsi di come rilanciare la nostra economia, non come Salvini che invece offende la Campania definendola ‘capitale dei clandestini”, lo dichiara Erminia Mazzoni, capolista di Campania Libera alle prossime elezioni regionali. “Salvini, che è male informato dai suoi compagni ... Leggi su anteprima24

