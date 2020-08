The Batman: un riferimento nascosto alla Corte dei Gufi nel trailer? (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il cupo trailer di The Batman introdurrà la minacciosa presenza del ruppo di criminalità organizzata più noto come la Corte dei Gufi? Il trailer di The Batman lanciato nel corso de DC Fandome conterrebbe un riferimento nascosto alla Corte dei Gufi. Il gruppo di criminali potrebbe dunque comparire in qualche forma insieme ai villain preannunciati, da Catwoman a l'Enigmista, dal Pinguino a Carmine Falcone. Focus del primo trailer di The Batman è l'Enigmista; è lui a monopolizzare il promo con i suoi indovinelli mortali. Dal primo sguardo, tra l'altro, la versione dell'Enigmista di Paul Dano non indossa il classico costume verde del ... Leggi su movieplayer

