Superquark: anticipazioni, servizi, ospiti, sigla e streaming della puntata del 26 agosto (Di mercoledì 26 agosto 2020) Superquark: anticipazioni, servizi, ospiti, sigla e streaming Questa sera, mercoledì 26 agosto 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda una nuova puntata di Superquark, lo storico programma di scienza, natura, storia e tecnologia di Piero Angela. Ma quali sono i servizi in programma per oggi, 26 agosto? Gli ospiti? La sigla? Di seguito tutte le anticipazioni nel dettaglio. servizi e ospiti In apertura della puntata di oggi di Superquark un nuovo imperdibile documentario realizzato dalla BBC e dedicato questa volta al Nord America: un continente che conosce climi ... Leggi su tpi

UnDueTreBlog : SuperQuark – Sesta puntata del 26 agosto 2020 – Con Piero Angela – Anticipazioni, temi e servizi.… - zazoomblog : Superquark 2020: anticipazioni di stasera 26 agosto su Rai 1 - #Superquark #2020: #anticipazioni - LorenzoMainieri : @SuperQuarkRai: alle 21:25 su @RaiUno su Piero Angela - UnDueTreBlog : SuperQuark – Quinta puntata del 19 agosto 2020 – Con Piero Angela – Anticipazioni, temi e servizi.… -