Sabrina Beccalli e il giallo di Crema, le immagini che mostrano il via vai di Pasini nel pomeriggio di Ferragosto (Di mercoledì 26 agosto 2020) C’è un elemento che si aggiunge al giallo di Crema, nonostante siano ancora in corso le ricerche su Sabrina Beccalli, la donna uccisa nel giorno di Ferragosto. Alessandro Pasini, che al momento è stato arrestato e risulta indagato per l’omicidio della donna, è stato immortalato da alcune telecamere di videosorveglianza mentre procedeva avanti e indietro (prima nella Panda nera della Beccalli e poi, al ritorno, in monopattino), intorno alle 15.10-15.30. LEGGI ANCHE > C’è un fermo per la scomparsa di Sabrina Beccalli, accusato di omicidio e di distruzione di cadavere Sabrina Beccalli e le immagini esclusive di Alessandro ... Leggi su giornalettismo

