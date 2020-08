Rrahmani: “Sono un difensore aggressivo, il Napoli è una grande squadra” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Amir Rrahmani, acquistato dal Napoli a gennaio, è stato presentato insieme a Victor Osimhen in conferenza stampa. Il difensore ha risposto così alle domande dei giornalisti presenti. Non mi aspettavo tutto questo, a Verona ho dato il massimo e non pensavo che le statistiche fossero così buone. Che tipo di difensore sei? Sono aggressivo, sono forte nei duelli aerei ma anche a terra: queste sono le mie caratteristiche principali. Cambia qualcosa per te giocare a tre o a quattro? Sei molto bravo di testa: garantisci qualche gol? È il secondo anno che ho giocato con tre difensori, mentre in tutti gli altri casi ho sempre giocato a quattro: non è qualcosa di nuovo. Per i gol, non ho segnato al primo anno in Serie A, ma sono quello che ha tirato di più e sono stato ... Leggi su ilnapolista

