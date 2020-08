Psg, Icardi complica l’arrivo di Messi (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il rapporto non idilliaco tra Messi e Icardi potrebbe complicare l’arrivo del 10 del Barcellona a Parigi Lionel Messi ha fatto esplodere la bomba ieri sera, con il comunicato al Barcellona di voler andare via. Subito si sono fatti i nomi delle pretendenti, che sarebbe principalmente tre: l’Inter, il Manchester City e il Psg. A Parigi, Messi ritroverebbe i suoi connazionali Di Maria e Paredes e anche l’amico Neymar. Secondo quanto riportato da La Nacion, però, l’unico motivo che potrebbe frenarlo è il rapporto non proprio idilliaco con Mauro Icardi. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

JioH501 : @luigipapi2 @Sardanapalooo @OfficialASRoma Siamo realisti: Icardi prende una valanga di soldi dal PSG che lo ha app… - JohnTitorBets : @MiKiiBET Si se va espero que al PSG e Icardi se la levante. Antonella es cremita. - mikele79689737 : Si sono fatti tanti nomi x l’attaccante della #Juventus tranne 1 #icardi ?? non gli piace stare al #psg @wandaicardi27 dacci un segnale - LeleRoma1976 : Cari Emiri del Psg,vi faccio una bella proposta allettante,riprendetevi Pastore,prestateci icardi per 1 anno e gli… - RealHumanBeing8 : Quindi stiamo dando Dzeko alla Juve per ridurre i costi e andiamo a prendere Icardi dal PSG. Sì. -