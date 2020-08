Nuovo balzo contagi e morti, oggi 1.367 positivi al Covid e 13 decessi (Di mercoledì 26 agosto 2020) AGI - Nuovo balzo dei contagi in Italia: dopo due giorni di calo, oggi 1.367 nuovi casi (ieri 878), mai così tanti dal 12 maggio. A fronte però del record assoluto di tamponi, 93.529 (ieri 72.341), il che fa scendere il rapporto positivi-tamponi a 1,4%. A segnare il più alto numero di nuovi casi torna a essere la Lombardia (269), seguita da Lazio (162), Toscana (161), Veneto (147) e Campania (135), mentre sale da 34 casi a 53 la Sardegna. Il totale dei contagiati arriva così a 262.540. E' quanto emerge dal bollettino giornaliero del ministero della Salute. In salita anche il numero dei decessi, 13 oggi contro i 4 di ieri. Crescita legata al dato del Veneto, che oggi segnala 9 vittime. ... Leggi su agi

Coronavirus, il bollettino del 26 agosto: in Sicilia altri 33 positivi. Balzo di contagi a livello nazionale

Sono 33 (tre dei quali ospiti dell’hotspot di Lampedusa) i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore: ben 9 in più rispetto alla giornata di ieri. È quanto riporta il bollettino del min ...

Covid-19: quattro nuovi casi a Montespertoli, quattro a Fucecchio e uno a Empoli

Il sindaco Mugnaini informa che "una persona e un gruppo familiare di tre persone.Tutti e quattro sono a casa in isolamento domiciliare e sono stati attivati tutti i protocolli previsti" EMPOLI.. Ben ...

