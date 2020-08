No, Google non regalerà una laurea in sei mesi (Di mercoledì 26 agosto 2020) (Foto: Rob Kim/Getty Images)Una parte importante delle future iniziative di Google sarà dedicata all’istruzione con l’ambizioso obiettivo di svecchiare il sistema universitario statunitense e permettere ai giovani di accedere prima al mondo del lavoro. L’azienda ha annunciato il lancio di un proprio percorso universitario completamente online, dal nome Google Career Certificates, che in soli sei mesi promette di fornire tutta la preparazione necessaria per poter svolgere alcune delle professioni più richieste in ambito digitale. Il vantaggio? Il costo relativamente basso – dovrebbe aggirarsi intorno ai 300 dollari – e la possibilità di avere una formazione altamente specializzata che faciliti la ricerca di un lavoro. Ancora non è noto quando dovrebbero iniziare i corsi, ma ... Leggi su wired

