L'infettivologo Cauda: 'Ci si può contagiare due volte di Covid, ma non vuol dire riammalarsi' (Di mercoledì 26 agosto 2020) Ecco l'intervista di Federica Mancinelli sull' www.huffingtonpost.it/ Professore, da lunedì la domanda che tutti si fanno è: ci si può contagiare di nuovo con il coronavirus responsabile di Covid-19? ... Leggi su globalist

Lunedì scorso un comunicato stampa dell’Università di Hong Kong ha diffuso la notizia che un uomo di 33 anni “ha avuto un secondo caso di infezione, diagnosticato 4 mesi e mezzo dopo il primo episodio ...

Covid, Cauda (Gemelli): "Massima attenzione per riapertura scuole"

L'infettivologo a Tgcom24: "Necessario arrivarci con numeri bassi". E aggiunge: "Vedremo gli effetti di quello che stiamo facendo oggi tra 10-15 giorni" ...

