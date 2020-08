La Curva Sud del Benevento contro Salvini (Di mercoledì 26 agosto 2020) Ieri Matteo Salvini durante la sua visita a Benevento si è fatto fotografare con la maglietta della squadra di calcio della città che è neopromossa in serie A. Oggi è arrivata la risposta dei tifosi della Curva Sud del Benevento: La Curva Sud condanna ed esprime tutto il proprio dissenso nei confronti del turpe gesto che ha visto consegnare a Matteo Salvini la maglia del Benevento Calcio. Per noi non si tratta di un semplice pezzo di stoffa, ma il fulcro cardine della nostra passione che non può essere strumentalizzata per deliranti campagne elettorali. La nostra non è una presa di posizione politica: è un mondo dal quale siamo stati sempre alla larga. Nel momento in cui, però, qualsiasi esponente esibisca i ... Leggi su nextquotidiano

