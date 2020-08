Google Chrome per Android presenta un nuovo menu di condivisione e altro (Di mercoledì 26 agosto 2020) Google Chrome si aggiorna alla versione 85 include un rinnovato menu di condivisione e la possibilità di passare alla scheda aperta L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

jimihendrix1980 : RT @HDblog: Google Chrome 85 è più veloce... ma non solo - HDblog : Google Chrome 85 è più veloce... ma non solo - vandario : Hey @androidworldit ogni volta che apro una vostra pagina, tipo questa - infoitscienza : Google Chrome potrebbe far risparmiare batteria al tuo portatile - blackeyes972 : Attivare il material design su Google Chrome L’ultima versione stabile di Google Chrome dispone di una nuova inter… -