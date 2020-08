Flavio Briatore “Coronato”? La Risposta di Elisabetta Gregoraci sui Social! (Di mercoledì 26 agosto 2020) A meno di ventiquattro ore dal ricovero di Flavio Briatore, titolare del Billionare di Porto Cervo (Sardegna), all’Ospedale San Raffaele di Milano, le voci, come pure i commenti sarcastici e le vignette umoristiche, sui social si sprecano. Non mancano le parole dell’ex dell’imprenditore: Elisabetta Gregoraci! Flavio Briatore, il 25 luglio 2020 su Libero Quotidiano aveva criticato aspramente il Governo Italiano, e Giuseppe Conte, per la gestione dell’emergenza sanitaria, dicendo che stava terrorizzando la gente e causando danni economici senza fine. Aveva anche dichiarato di condividere, in toto, le teorie sostenute dal professor Alberto Zangrillo, che solo pochi mesi fa aveva urlato ai quattro venti che il nuovo Coronavirus era stato ufficialmente ... Leggi su gossipnews.tv

